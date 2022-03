Beelden tonen schuilende burgers in theater vóór verwoestend bombardement: “Een gruwelijke oorlogsmisdaad”

Francis Kéré schrijft geschiede­nis als eerste Afrikaan die ‘Nobelprijs’ voor architec­ten wint

Diébédo Francis Kéré (57) heeft de Pritzker-architectuurprijs 2022 gewonnen. De architect uit Burkina Faso is de eerste Afrikaan ooit die deze prijs in ontvangst mag nemen. De prijs wordt beschouwd als de hoogste eer in de architectuur. “Het is niet omdat je rijk bent dat je materiaal moet verspillen. Het is niet omdat je arm bent dat je niet moet proberen om kwaliteit te creëren”, zegt Kéré.

11:40