Beelden tonen Russische raketten onderweg naar luchthaven Vinnytsia

Amateur­beel­den tonen hoe neerstor­tend Russisch gevechts­vlieg­tuig in Tsjernihiv op gejuich onthaald wordt

De Oekraïense staat heeft amateurbeelden gedeeld waarop te zien is hoe een Russisch gevechtsvliegtuig wordt neergehaald boven Chernihiv, zo’n 150 kilometer ten noorden van hoofdstad Kiev. Terwijl het vliegtuig neerstort, is er op de achtergrond gejuich te horen, vermoedelijk van lokale bewoners. Volgens lokale media is de Russische piloot gearresteerd.

6 maart