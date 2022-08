Beelden tonen paniek in IKEA Shanghai door plotselinge coronasluiting na positieve coronatest van zesjarige jongen

Spaargids.be 15 procent minder hypotheek­aan­vra­gen dan vorig jaar: koop je nu een woning of wacht je beter af?

Een woning kopen: wanneer doe je dat het best? Nu, in volle inflatiehausse en met een stijgende rente? Of later als de situatie weer is genormaliseerd? Een dilemma, want wanneer zullen de tijden weer ‘normaal’ zijn? Spaargids.be vroeg het aan John Romain, oprichter van financieel adviesbureau Immotheker finotheker.

11 augustus