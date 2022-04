Beelden tonen opvallend conflict in Shanghai: politie sleurt inwoners weg omdat ze woning niet willen afstaan

Aanslagen Parijs Terrorist Salah Abdeslam in tranen op proces over aanslagen Parijs: “Ik vraag u mij te vergeven”

Salah Abdeslam, de belangrijkste beschuldigde op het assisenproces over de aanslagen van november 2015 in Parijs, heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van de aanslagen en ook een paar tranen gelaten, op het einde van zijn laatste ondervraging vandaag. “Ik wil mijn medeleven betuigen en mijn excuses aanbieden aan alle slachtoffers”, aldus de 32-jarige. “Ik weet dat er nog steeds haat is, maar ik vraag u vandaag om me met mate te haten. Ik vraag u mij te vergeven.”

