Beelden tonen moment waarop het volledig verkeerd gaat en 10-jarige jongen in diepe put valt in Vietnam

In bovenstaande video is het exacte moment te zien waarop de 10-jarige Thai Ly Hao Nam in een diepe put valt. Nam loopt op 31 december 2022 samen met zijn familie rond op de bouwplaats van een brug in de Vietnamese provincie Dong Thap. Plots verdwijnt de 10-jarige jongen in een gat in de grond. Nam valt in een 35 meter diepe betonnen buis die slechts 25 centimeter breed is. Hulpdiensten komen onmiddellijk ter plaatse en pompen zuurstof in de buis zodat de jongen kan ademen. Want Nam zou om hulp geroepen hebben nadat hij was gevallen. Intussen hebben de reddingswerkers een camera in de buis neergelaten, maar ze vonden geen teken van leven. Het is dus niet duidelijk of de jongen nog in leven is 4 dagen nadat hij in de buis viel.