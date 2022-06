Beelden tonen minitornado in Zeeuwse Zierikzee, minstens één dode: “Toeriste (73) kreeg dakpan op haar hoofd”

Een 73-jarige vrouw uit Wassenaar in Zuid-Holland is om het leven gekomen na de minitornado in Zierikzee, een Zeeuws stadje op Schouwen-Duiveland dat ook bij Belgen geliefd is. De toeriste kreeg een dakpan op haar hoofd en overleed ter plaatse. Buurtbewoners spreken van een “oorlogsgebied”. Minimaal honderd huurhuizen zijn beschadigd, waarvan sommige onbewoonbaar zijn.

Acht personen raakten lichtgewond en zijn ter plekke door hulpdiensten behandeld aan hun verwondingen. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

De windhoos heeft ‘heel veel schade’ aangericht in Zierikzee, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Op meerdere plaatsen in het Zeeuwse stadje waaiden dakpannen van huizen en waaiden bomen om. Diverse woningen raakten beschadigd. Woning voor woning wordt vanavond gecontroleerd om te kijken of mensen terug naar huis kunnen.

Het dak van een rij huurwoningen aan de Calandweg waaide eraf en belandde op de weg. “Daar was een renovatie aan de gang”, aldus Marco van der Wel, directeur van woningcorporatie Zeeuwland. “Een van de mensen die daar aan het werk waren is gewond geraakt.”

Volgens de directeur van woningcorporatie raakten 100 van de 400 à 500 huurhuizen in Zierikzee beschadigd door de windhoos. De schade loopt volgens hem in de miljoenen. Hoeveel huurders vanavond niet terug kunnen naar huis, is onduidelijk. Het blok van vijf huizen aan de Calandweg waar het dak van af is gewaaid, is in elk geval onbewoonbaar. Van der Wel sluit niet uit dat sommige woningen niet meer kunnen worden opgeknapt.

“Twee minuten”

De windhoos werd voor het eerst gezien bij Burghsluis rond het middaguur. Daarna werd hij ook verschillende keren gefotografeerd en gefilmd boven Zierikzee. Buurtbewoners zeggen dat de minitornado binnen twee minuten een spoor van vernielingen achterliet. “Het was een harde klap en binnen twee minuten was het gebeurd.”

De politie riep bewoners op om binnen te blijven omdat er nog dakpannen op straat konden vallen. “Er zijn veel mensen die naar het gebied gaan om te kijken of te helpen, dit belemmert de hulpdiensten en kan gevaarlijk zijn door loshangende takken, dakpannen”, meldde de VRZ.

De brandweer is in Zierikzee bezig om een beeld te krijgen van de schade. Alleen inwoners mogen weer het getroffen gebied in, maar moeten rekening houden met allerlei vallende voorwerpen, zoals dakpannen en takken. Ook zijn iets voor 17.00 uur nog niet alle straten veilig. De brandweer verwacht nog enkele uren nodig te hebben.

Niet terug naar huis

In diverse straten is een grote ravage aangericht door de wervelwind. Op meerdere plaatsen in het Zeeuwse stadje liggen kapotte dakpannen. Bomen zijn omgewaaid, ruiten gebarsten. “In meerdere straten in Zierikzee is de schade fors”, vat de veiligheidsregio de situatie samen.

Burgemeester Jack van der Hoek verklaarde dat een aantal families nog niet terug kan naar huis en dat zij elders worden opgevangen. Hulpdiensten werken er ook hard aan om alle schade te verhelpen, zegt hij. “Vanmiddag is Zierikzee geheel onverwacht getroffen door een zeer krachtige windhoos. Helaas is daarbij iemand overleden en zijn diverse mensen lichtgewond geraakt. Ook is er veel schade aan woningen en bomen. Mede namens het gemeentebestuur gaat mijn medeleven in de eerste plaats uit naar iedereen die hierdoor getroffen is”, aldus zijn verklaring.

Inwoner Douwe Ouwerkerk was thuis om te lunchen toen het gebeurde. “Het voelde alsof de kamer vacuüm werd gezogen, dat was best een heftige gewaarwording”, vertelt hij. Vervolgens zag Ouwerkerk op enkele tientallen meters van zijn huis in de historische binnenstad allerlei puin rondvliegen. “Dakpannen, een tuinzwembad, iets dat op een tent leek”, somt hij op.

Plaatsgenoot Maurice van den Nouweland merkte de windhoos op door een buurvrouw die op straat al vanaf een afstandje stond te filmen. “Toen ik naar buiten liep, zag ik hem zelf ook”, vertelt hij. ,,De wervelwind werd steeds groter. Het deed me denken aan Amerikaanse taferelen, met van die stormchasers”.

Code geel

Onweersbuien trekken ook over de rest van Nederland. Het KNMI heeft voor het zuiden, westen en midden van het land code geel uitgeroepen. Ook kan plaatselijk sprake zijn van onweer, hagel en windstoten tot 75 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen er last van hebben, zegt het KNMI.

Wat is een tornado? Volgens Weeronline was er sprake van een ‘zwakke’ tornado in Zierikzee. “Een tornado kun je het beste zien als een wervelwind van enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Hij is vaak zichtbaar als ‘slurf’ onder een bui, doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal vanaf het aardoppervlak wordt opgetild.” Een tornado ontstaat onder een fikse onweersbui. Er zijn twee belangrijke zaken die de kans op het ontstaan van een tornado groter maken. Er is een flink verschil in wind in de onderste (paar) kilometer nodig. Dit kan zowel in richting als in snelheid zijn. Daarnaast moet de wolkenbasis (de hoogte van de onderkant van de buienwolk) laag zijn.

