Beelden tonen laatste momenten van Oekraïense Liza (4) voor ze sterft bij raketaanval op Vinnytsia

Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft de laatste beelden van de 4-jarige Liza Dmitrieva, een meisje dat gisteren om het leven kwam bij de Russische raketaanval op de stad Vinnytsia , op sociale media gedeeld. In de video is te zien hoe het kind, dat het downsyndroom had, haar eigen kinderwagen vrolijk voortduwt. Liza’s moeder overleefde de aanval wel, maar raakte zwaargewond.

De moeder van Liza, Iryna, was gisterenochtend samen met haar dochtertje op weg naar een onderwijscentrum in Vinnytsia waar het meisje regelmatig spraaktherapie volgde. Op de beelden is te zien hoe het kind, gekleed in een witte broek en een jeansvestje, al lachend haar eigen zwart-roze kinderwagen voortduwt. Wat moeder en dochter op dat moment nog niet wisten, is dat Liza nooit meer van de les zou thuiskomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Iets voor 11.00 uur wandelen Iryna en Liza voorbij het Officiershuis van de stad, een gebouw uit het voormalige Sovjettijdperk dat nu dienst doet als cultureel centrum. Enkele minuten later slaat het noodlot toe. Drie van de zeven raketten, vermoedelijk afgevuurd vanuit een Russische onderzeeër op de Zwarte Zee, ontploffen kort na 11.00 uur in de buurt van het gebouw. De kleine Liza is op slag dood. Haar moeder overleeft de aanval, maar raakt zwaargewond en verliest haar been.

Lees verder onder de foto’s:

Volledig scherm De kinderwagen van Liza na de raketaanval op Vinnytsia op 14 juli. © AP

Volledig scherm Het Officiershuis van Vinnytsia werd beschadigd door de raketaanval. © ANP / EPA

Herbekijk: Raketaanval op de Oekraïense stad Vinnytsia

Liza is een van de drie kinderen die om het leven kwamen bij de raketaanval. In totaal overleden 23 mensen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde Rusland eerder al een “terroristische staat” als gevolg van de wrede aanval.

“Slim, eerlijk en vrolijk kind”

Een lokale krant kon met een vriendin van Iryna spreken terwijl die op weg was naar het ziekenhuis. “Ze is mijn beste vriendin, we huurden vroeger een appartement samen”, aldus de vrouw. “Iryna was bij bewustzijn toen ze naar intensieve zorgen werd gebracht, maar Liza overleed ter plekke. Ik kan niet meer zeggen, het is te pijnlijk.”

Ook Olena Zelenska, de vrouw van president Zelensky, heeft bedroefd gereageerd op Liza’s dood. “Vandaag kregen we de vreselijke foto van een kapotte kinderwagen in Vinnytsia te zien. Toen ik het nieuws aan het lezen was, besefte ik plots dat ik dat meisje kende”, schreef de Oekraïense first lady op Instagram. “We ontmoetten elkaar toen we een video aan het opnemen waren om kerst te vieren”, aldus Zelenska. Op de beelden is te zien hoe Liza geconcentreerd aan het schilderen is. “Ze was een slim, eerlijk en vrolijk kind”, aldus nog de presidentsvrouw.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Olena Zelenska (@olenazelenska_official) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.