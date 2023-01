Beelden tonen hoe zware vuurpijlen werden afgeschoten in Brusselse straten, ook brandweer bestookt: “Ik zag hoe mensen wegvluchtten”

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn politieagenten en brandweerlui tijdens de nieuwjaarsnacht meermaals bestookt met vuurwerk. Dat gebeurde zelfs bij de reanimatie van een man die van een balkon was gevallen. “Dit is gewoon absurd”, stelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Het slachtoffer dat gereanimeerd werd, overleefde het niet. Bovenstaande beelden tonen hoe er in de straten vuurwerk werd afgevuurd, wat tot gevaarlijke situaties leidde. Ook in Antwerpen was er sprake van incidenten: er werd een auto in brand gestoken met vuurpijlen en er werden 25 mensen gearresteerd.

Brandweerlui moesten door de chaotische omstandigheden in Brussel hun blusmateriaal achterlaten, aldus woordvoerder Walter Derieuw. Dat gebeurde onder meer in de Jean Volderslaan in Sint-Gillis, waar een persoon van een balkon op de vierde verdieping gevallen was.

“De reanimatiepoging is helaas niet gelukt. Daarna werden de ambulanciers bestookt met vuurwerk en hebben zij zich moeten terugtrekken”, klinkt het. “De politie heeft de plaats beveiligd. Ons personeel is deze woelige nacht doorgekomen zonder fysieke kleerscheuren. Psychologisch is een ander verhaal, want wie kan begrijpen dat hulpverleners niet in alle veiligheid kunnen werken? Dat is gewoon absurd.”

Op de straten in Brussel werd hier en daar vuurwerk afgeschoten. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties.

In de loop van de nacht moest de brandweer twintig keer uitrukken om brandende elektrische steps te blussen. Er kwamen ook oproepen binnen voor brandende bomen en struiken (24 keer), brandend afval of brandende palletten (57 keer) en brandende afvalcontainers (drie keer). Er moesten ook 3 fietsen, 26 wagens, 6 bromfietsen en een voetbalterrein geblust worden. Zes voertuigen gingen uiteindelijk volledig in vlammen op. De politie kon zelf ook nog vier branden blussen.

De Brusselse brandweer werkte in totaal meer dan 700 interventies af, het dubbele van in normale omstandigheden. Het gaat om een 200-tal brandweerinterventies en een 500-tal ziekenwageninterventies.

Een brandend voertuig wordt geblust in Brussel.

Elders kwam het ook tot kleine rellen. In de verschillende Brusselse gemeenten voerde de politie in totaal 690 interventies uit, 160 personen werden opgepakt. Het gaat daarbij zowel om administratieve als om gerechtelijke arrestaties, zegt woordvoerster Ilse Van de keere.

Verschillende agenten liepen gehoorschade op en één agent is minstens een maand werkonbekwaam na fysiek geweld. “De collega kreeg een duw tegen een hek en brak daarbij twee ruggenwervels. Hij is minstens 4 weken werkonbekwaam”, aldus Van de keere.

In totaal kwamen maar liefst 50.000 toeschouwers naar het vuurwerk in Brussel kijken. De toegangen tot de Grote Markt moesten net voor middernacht voor korte duur afgesloten worden omwille van veiligheidsredenen.

Illegaal vuurwerk in Brussel

Kat-en-muis in Antwerpen

Ook in Antwerpen is de lokale politie vannacht meermaals moeten uitrukken voor incidenten. Verspreid over het grondgebied waren er enkele vechtpartijen waarbij een aantal betrokkenen verwondingen opliepen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Op diverse plekken deden zich beperkte kat-en-muis-situaties voor waarbij de politie naar eigen zeggen een paar keer personen uiteen moest drijven. Bij de verschillende politiebijeenkomsten raakten een aantal politievoertuigen licht beschadigd. Er werden 39 bestuurlijke en 14 gerechtelijke arrestaties verricht.

Het vuurwerk in Antwerpen vanop Linkeroever

Kort na middernacht werd de politie bekogeld in Antwerpen-Noord. Jongeren namen onder meer stenen uit de straat om te gebruiken als projectiel. De politie dreef hen met de sproeiwagen uiteen. Iets voor 1 uur was een gelijkaardige actie noodzakelijk.

Ook in de buurt van de Lakborslei en de Confortalei in het district Deurne werd de sfeer na middernacht grimmig. De politie kwam ter plaatse en dreef rond 0.40 uur de onruststokers uiteen. Na die actie vertrokken de amokmakers. Rond 1 uur waren er ook problemen op de Dageraadplaats in Antwerpen, waar jongeren met bommetjes naar de politie gooiden.

In het district Ekeren probeerden jongeren rond 0.30 uur brand te stichten door vuurpijlen in een wagen te steken in de Pater Strackestraat. Het voertuig vatte vuur en werd geblust. In diezelfde straat werden eerder op de avond ook al fietsen in brand gestoken.

Aan het Steenplein in Antwerpen raakte een man zwaargewond toen hij van een hoogte viel. De hulpdiensten raakten met moeite tot bij het slachtoffer door de grote drukte. De man was bij aankomst van de medische diensten buiten bewustzijn en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Woelige nacht in Gent

In Gent is de overgang van oud naar nieuw “woelig” verlopen, vooral in het eerste deel van de avond en nacht. De lokale politie kreeg verschillende meldingen voor overlast door vuurwerk en bommetjes, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “Er werden in totaal 24 personen aangehouden. We waren aanwezig in het straatbeeld, waardoor we konden ingrijpen voor verschillende incidenten konden escaleren. Zowel naar de brandweer als naar de politie werd bij een incident een vuurpijl afgeschoten, maar we konden daarvoor verdachten vatten. Drie bushokjes zijn beschadigd of vernield, we merkten ook dat een gevaarlijke combinatie van benzine met vuurwerk gebruikt werd.”

Er werden ook 31 GAS-boetes uitgeschreven voor het bezit van vuurwerk buiten de toegestane uren. Enkel tussen middernacht en 1 uur werd een oogje dichtgeknepen. De GAS-boetes bedragen 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen.

Ook incidenten in andere steden

De overgang van oud naar nieuw verliep in Leuven zonder noemenswaardige problemen. De politie moest wel een paar maal tussenkomen voor kleine schermutselingen. Er werden een tiental PV’s opgesteld voor mensen die vuurwerk afstaken. Twee keer veroorzaakte vuurwerk ook een kleine brand.

Ook elders ontstonden er brandjes door vuurpijlen. In Westkerke zijn zo drie wagens uitgebrand en raakte een 30-jarige man gewond. Het vuur ontstond door een vuurwerkpijl die werd afgevuurd tijdens een feestje in een parochiezaal. Volgens de burgemeester gaat het om een vuurpijl die per ongeluk onder een wagen belandde nadat de feestgangers het vuurwerk wilde verbergen voor de politie. “Kort voor het incident was een politiepatrouille voorbij de parochiezaal gereden. Wellicht schoten de feestvierders daardoor in paniek en trapten ze een vuurpijl onder één van de wagens, met alle gevolgen van dien. Er werd een proces-verbaal voor onopzettelijke brandstichting opgesteld en het parket werd ingelicht.”

Vandalen staken voertuigen in brand in Brussel.