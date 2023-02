Beelden tonen hoe vrachtwagen inrijdt op voetgangers in New York City: zeker acht gewonden

In de Amerikaanse grootstad New York heeft een vrachtwagen verschillende voetgangers aangereden. Zeker acht mensen raakten daarbij gewond, zo melden de autoriteiten. Twee mensen verkeren in levensgevaar. Onder de gewonden is ook een politieagent.

Het incident deed zich voor omstreeks 11:00 uur lokale tijd (17:00 uur Belgische tijd) in de wijk Bay Ridge in Brooklyn. De vrachtwagen, een voertuig van het verhuurbedrijf van verhuiswagens U-Haul, week uit naar het voetpad en raakte vervolgens verschillende voetgangers en (brom)fietsers. Volgens de nieuwszender CBS News zou de bestuurder een man van in de 60 zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De politie probeerde de chauffeur te stoppen, maar die laatste ramde twee politiewagens en kon ontsnappen. Bij een tweede poging, ongeveer vijf kilometer van de plaats van het incident, slaagden agenten erin om het voertuig tot stilstand te brengen en de bestuurder te arresteren. Uit voorzorg is de directe omgeving rond het voertuig afgesloten. De politie heeft gecontroleerd of er zich explosieven in de vrachtwagen bevinden, maar dat zou niet het geval zijn.

“We weten op dit moment niets over een motief, maar het was geen ongeluk”, schrijft het New Yorkse raadslid Justin Brannan op Twitter.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Het incident doet denken aan een gelijkaardig drama in 2017. Ook toen reed een man, Sayfullo Saipov, met zijn vrachtwagen in op een groep mensen in New York. De terrorist werd iets meer dan twee weken geleden over de hele lijn schuldig bevonden. Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven, onder wie ook Ann-Laure Decadt (31) uit het West-Vlaamse Oostnieuwkerke.

KIJK. Terreurproces New York: Belgen bezoeken plek van aanslag

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.