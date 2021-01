Beelden tonen hoe vrachtschip in tweeën breekt in Zwarte Zee

Duitse tiener en Oostenrij­ker gedood door lawine in Tirol

12:44 Bij twee lawines in het Oostenrijkse Tirol zijn een Duitse tiener en een Oostenrijker om het leven gekomen. De lawines vonden zaterdag plaats in de skigebieden Kühtai en Axamer Lizum, meldt de Oostenrijkse politie. De lawinewaarschuwingsdienst meldde zeven lawines in Tirol waar mensen bij betrokken waren. Afgezien van de twee doden vielen er geen verdere slachtoffers of gewonden.