Beelden tonen hoe UR-77 'Meteorit' mijnenveld ontmantelt in Cherson

Drie grootste vervuilers: China, India en Rusland, zullen geen staats­hoofd sturen naar klimaattop

De klimaattop in Egypte (COP27) die start op 6 november is niet onbesproken. Het dubieuze gastland staat niet bekend als grote klimaatspeler en draagt ook mensenrechten niet hoog in het vaandel. Toch wordt er internationaal een grote druk op de top gelegd. Het is een “nu of nooit”-principe voor klimaatbewegingen. Heel wat landen sturen daarom ook hun staatsleider naar de top, maar er zijn drie grote afwezigen. Samen staan ze op plaats 1, 3 en 4 qua klimaatvervuilers: China, India en Rusland. Zo zijn ze verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van alle CO2-uitstoot in de wereld, maar zullen hun staatshoofd dus niet naar de belangrijkste klimaatbespreking van het jaar sturen.

2 november