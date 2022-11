Beelden tonen hoe Turkse politie schuilplaats verdachten binnenvalt na aanslag in Istanbul

Pelosi gelooft in Democrati­sche meerder­heid in Huis VS: “We hebben nog steeds een kans om te winnen”

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is nog altijd hoopvol dat haar partij de meerderheid in het Huis behoudt. "We denken nog steeds dat we een kans hebben om te winnen", zei Pelosi zondag tegen ‘CNN’.

13 november