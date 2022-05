Beelden tonen hoe tornado met enorme snelheid school binnenin verwoest

Unicef: “Meer dan 12,3 miljoen Syrische kinderen hebben hulp nodig”

Meer dan 12,3 miljoen Syrische kinderen hebben humanitaire hulp nodig, waarschuwen de Verenigde Naties. Dat is een recordaantal sinds het begin van het conflict in 2011. “Miljoenen kinderen leven nog steeds in angst, onzekerheid en nood in Syrië en zijn buurlanden”, zegt Adel Khodr, de regionale directrice van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in een verklaring.

