Beelden tonen hoe talloze Russische pantservoertuigen in de val worden gelokt in Voehledar

Een beruchte grensovergang bij Voehledar in Oekraïne is een dodelijke val geworden voor Russische soldaten. Het Oekraïens leger heeft verschillende mijnen op dat kruispunt gelegd. Op meerdere beelden, die op sociale media verspreid worden, is te zien hoe Russische soldaten in tanks en pantservoertuigen hun dood tegemoet rijden op dat beruchte kruispunt.

Op de grensovergang bij Voehledar, net buiten de stad Mykilske in de Donbas-regio, heeft het Oekraïense leger verschillende mijnen gelegd op het kruispunt. De Oekraïense troepen wachten in de buurt om toe te slaan met geleide antitankraketten. Dat vertellen verschillende media.

Er liggen al meer dan een dozijn tanks en gevechtsvoertuigen vernield in en rond het gebied, maar toch blijven de Russische troepen proberen om Voehledar binnen te rijden. Oekraïense officieren beweren dat Rusland al meer dan 130 tanks verloren is, in de drie weken van gevecht in die regio. Ze omschrijven het als “de grootste tankslag van de oorlog tot nu toe”. Alleen zijn deze cijfers niet onafhankelijk te verifiëren.

Op sociale media circuleren dronebeelden van het Oekraïense leger waarop te zien is hoe Russische voertuigen bij de grensovergang worden vernietigd. De meest recente video toont een Russische BMP-2 IFV die op het kruispunt wordt vernietigd nadat hij over een mijn is gereden en door een geleide antitankraket is geraakt. Een andere video toont dan weer hoe een Russische T-72B3 tank en BMP-2 worden vernietigd door een mijn en een antitankraket.

Bloederig winteroffensief

De Oekraïense mijnstad Voehledar is in hun bloederig winteroffensief een doelwit geweest voor de Russische troepen. Er is gevochten in de Oost-Oekraïense stad en de omliggende dorpen, terwijl Rusland verschillende mislukte pogingen heeft gedaan om de stad in te nemen.

Het voor Rusland onverwachte gebruik van mijnen lijkt Oekraïne de overhand te geven in de gevechten in Oost-Oekraïne. Naast de traditionele Sovjet-mijnen gebruikt Oekraïne ook door de VS geleverde anti-wapenmijnen op afstand, waarbij een granaat over een open gebied wordt afgevuurd die kleine mijnen op grote schaal verspreidt.

