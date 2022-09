Beelden tonen hoe superjacht ‘007’ zinkt voor Griekse kust

Spanje wil Duitsland helpen met inzet extra lng-terminal

Spanje verwacht met de ingebruikname van een extra terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) Duitsland te kunnen helpen om de energiecrisis in het land te verlichten. Het Zuid-Europese land heeft al zes lng-terminals in gebruik en is van plan een extra terminal in El Musel, een zeehaven in het noorden van het land, in januari nieuw leven in te blazen.

8 september