Beelden tonen hoe ‘snelweg des doods’ vlakbij Kiev na aanvallen van Russen achtergelaten werd: “Overal waar we zaten in de auto, zie je kogelgaten”

Politie in Peru onder­schept 2,2 ton cocaïne bestemd voor Nederland

In Peru is zo'n 2,2 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in dozen asperges en waren bestemd voor Nederland. Dat heeft de Peruviaanse politie zaterdag gemeld. Zeven Peruvianen werden opgepakt en er werd ook een arrestatiebevel uitgevaardigd voor twee Albanezen.

12 juni