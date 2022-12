“Beelden tonen hoe Russische rekruten revolteren en militaire basis in Kazan verlaten”

“Opstand in een militaire basis in de Russische stad Kazan”, kopte Visegrad 24 bij de beelden die het op Twitter postte. In de video is te zien hoe tientallen mannen in militair uniform richting een bewaakte poort marcheren. Ze openen zelf het hek en stappen verder. Plots ontstaat er een schermutseling, waarna de video wordt afgekapt.

Volgens het nieuwsblog probeerden bewakers de opstandige mannen nog te stoppen, maar lukte dat niet omdat ze in de minderheid waren. “Gedeeltelijk gemobiliseerde mannen hadden genoeg van de behandeling en de slechte uitrusting en beslisten terug naar huis te gaan”, schreef Visegrad 24 over het vermoedelijke incident in Kazan, in het zuidwesten van Rusland.

Volledig scherm Volgens het nieuwsblog Visegrad 24 probeerden bewakers de opstandige mannen nog te stoppen, maar lukte dat niet omdat ze in de minderheid waren. © Telegram

De gepensioneerde Amerikaanse luitenant-generaal Mark Hertling wees recent nog op het gebrek aan discipline, leiderschap en uitrusting bij de Russische strijdmacht. Hij merkte op dat de Russen er slechter voorstaan dan de Oekraïners wanneer het gaat over vechten in ijskoude omstandigheden. “Het weer speelt voor beide partijen een gelijke rol. Waar het dan om draait is strijdvaardigheid en discipline binnen het korps.”

De Russen zijn niet voorbereid op oorlogvoeren in de winter, aldus Hertling. Ze hebben niet de uitrusting die nodig is om droog te blijven of uniformen die je warm houden. Dit in tegenstelling tot de Oekraïense militairen, die van de NAVO geschikte uniformen hebben gekregen, voegt de Amerikaan nog toe. “Dit zal de Oekraïense strijdkrachten deze winter het voordeel geven, maar het neemt niet weg dat het érg zwaar zal worden", besluit Hertling.