Beelden tonen hoe raketten inslaan op tv-toren Kiev

Trouwen in Rome? Italiaanse regio betaalt 2.000 euro huwelijks­kos­ten terug aan koppels

De regio Lazio, gelegen in midden Italië, geeft 2.000 euro aan koppels die in de streek trouwen. Daarmee wil de plaatselijke overheid de huwelijkssector redden van de gevolgen van de coronapandemie, zo schrijft ‘The Guardian’. Het initiatief, genaamd ‘Lazio in Love’, staat open voor Italiaanse en buitenlandse koppels die dit jaar in het huwelijksbootje stappen.

1 maart