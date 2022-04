Beelden tonen hoe Oekraïense troepen Russische soldaten doodschieten: “Kijk, hij leeft nog. Film deze plunderaars!”

NA­VO-secretaris-generaal Jens Stolten­berg: “Oorlog in Oekraïne kan nog maanden, zelfs jaren duren”

Volgens Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), is de oorlog in Oekraïne in een "kritische fase" beland, nu de Russische troepen zich terugtrekken en hergroeperen voor een grootschalig offensief in het oosten en zuiden. "Dit kan lang duren, we moeten voorbereid zijn", zei Stoltenberg.

6 april