Beelden tonen hoe Oekraïense troepen Cherson proberen te veroveren

Turkije boos op Zweedse tv en roept ambassa­deur op het matje: “Dit is onaccepta­bel”

De Zweedse ambassadeur in Ankara, Staffan Herrstrom, is op het matje geroepen door de Turkse regering wegens belediging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een satirisch programma van de Zweedse publieke omroep. In het programma zijn volgens Ankara onbeschofte uitlatingen gedaan en beledigend lelijke beelden opgevoerd die het Turkse staatshoofd onwaardig zijn. Herrstrom kreeg te horen dat dit voor Turkije onacceptabel is.

5 oktober