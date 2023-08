Beelden tonen hoe Oekraïense onderwaterdrone Russisch marineschip zwaar beschadigt

N.S. (43) leek op zoek naar de ware liefde in Ecuador, maar trof er drie criminelen: "Het was een kwestie van tijd voor hij enkele vingers minder had”

Hoeveel is een mensenleven waard? Volgens drie Zuid-Amerikaanse criminelen start dat bedrag bij 50.000 dollar. Dat was het minimum aan losgeld dat het trio vroeg voor N.S. (43), een Belg die ze ontvoerd hadden en vier dagen lang gevangen hielden in Ecuador. Tot zijn familie de politie inschakelde, die hem kon bevrijden. De vraag blijft echter: was S. daar echt voor “de liefde van zijn leven” of had hij andere plannen in het land van het witte goud? Dit is het verhaal van ‘Operatie Trueno 138': de moordenaar, de drugssmokkelaar en de Colombiaan.