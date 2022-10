Beelden tonen hoe meisje (10) ontsnapt van mogelijke ontvoerder in VS: “Het is een ziek persoon”

Justine (20) verdwenen na feestje in Franse discotheek, hoofdver­dach­te bekent dat hij haar gedood en begraven heeft

De hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Justine Vayrac (20) heeft bekentenissen afgelegd. Lucas L. geeft toe dat hij het meisje gedood en in een bos begraven heeft, weet ‘Le Parisien’. Het slachtoffer was vorige zondag gaan feesten in een discotheek, maar voelde zich bij het vertrek niet lekker. In de auto van een van haar kennissen werden bloedsporen teruggevonden. In de buurt van zijn woning troffen speurders ook de verbrande resten van haar handtas aan. Daarop werd de jongeman opgepakt.

11:43