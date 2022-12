Beelden tonen hoe jonge vluchteling wordt neergeschoten aan Turks-Bulgaarse grens

Jongen (11) sterft na val van vijfde verdieping in Spaans hotel: “Hij deed er met een vriendje aan parkour”

In de Spaanse provincie Alicante, in het oosten van het land, is een 11-jarige jongen om het leven gekomen nadat hij van de vijfde verdieping van een hotel naar beneden is gevallen. Volgens de politie had de jongen in het gebouw binnengebroken om er aan parkour te doen.

5 december