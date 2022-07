Beelden tonen hoe honderden coronapatiënten in hazmat-pak worden weggeleid in China

Politie­hond ontdekt meer dan 2000 kg methamfeta­mi­ne aan de grens van de VS en Mexico

Een politiehond heeft 5000 lbs (of 2267,962 kg) aan methamfetamine blootgelegd in San Diego, aan de grens van de Verenigde Staten met Mexico. Het is volgens de Sheriff één van de grootste inbeslagnames van drugs in de geschiedenis van San Diego.

