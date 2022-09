Beelden tonen hoe heldhaftige buurtbewoners oudere man uit ondergelopen auto redden in Florida

Aangrijpende beelden vanuit Bonita Springs, een stad in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Florida, tonen hoe buurtbewoners een oudere man redden nadat die vast was komen te zitten in zijn ondergelopen auto. Florida heeft momenteel te kampen met orkaan Ian, die tot nu toe al twaalf dodelijke slachtoffers heeft geëist.

Op de beelden is te zien hoe een groep mannen – die tot hun middel in het water staan – de oudere man van zijn ondergelopen auto wegdragen. “We zagen dat hij in de problemen was, en we wisten dat hij hulp nodig had”, zegt een van de mannen, Benny, die de video van de redding op sociale media heeft gedeeld. Volgens Benny was de deur aan de bestuurderskant geblokkeerd.

“We probeerden om de deur open te wringen”, vertelt hij. “De oudere man was een beetje in shock. Eerst wou hij niet loslaten en moesten we hem geruststellen dat we hem wilden helpen.” Uiteindelijk slaagde de groep erin de man uit de wagen te halen en hem in veiligheid te brengen.

Bekijk ook: Brandweer redt vrouw gevangen in auto tijdens overstroming

Nog veel meer slachtoffers

Verschillende woonwijken staan blank na de doortocht van orkaan Ian. Tot nu toe vielen al twaalf doden. In Florida zitten bovendien iets meer dan 2 miljoen huishoudens zonder stroom.

Sheriff Carmine Marceno schat echter dat de orkaan in realiteit veel meer slachtoffers heeft gemaakt. “Er wachten nog duizenden mensen om gered te worden. We kunnen de ernst van de situatie niet beoordelen tot we ter plaatse zijn, maar we kunnen veel mensen niet bereiken, dat is het probleem”, zegt hij.

Zodra de orkaan wegtrekt van de oostkust van Florida, zal hij naar verwachting koers zetten richting de staat South Carolina.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Biden over Orkaan Ian: “Aanzienlijk verlies van levens”