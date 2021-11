Beelden tonen hoe held onwel geworden vrouw op snelweg redt met opvallende actie: “Ze zat als een slappe pop achter het stuur”

Hij is dé held van afgelopen weekend met een wel zeer ongebruikelijk actie op de autostrade: Nederlander Henry Temmermans uit Nunspeet reed een vrouw klem die op de snelweg A28 achter het stuur onwel was geworden. Hij voorkwam zo veel erger. “Ze zat als een slappe pop achter het stuur”, getuigt de man aan het ‘AD’.

Op bijzonder opmerkelijke beelden uit Nederland is te zien hoe een vrouw compleet de controle over haar voertuig verliest. Ze was onwel geworden achter het stuur. Daarop volgt de opvallende heldendaad van een andere bestuurder. De automobilist gaat vlak voor de slingerende auto rijden, gaat voorzichtig op de rem staan en laat zich bewust aantikken. Zo komen de twee auto’s rustig tot stilstand langs de kant.

Erger voorkomen

Henry besloot in enkele seconden om het te doen. Zijn auto voor die van de vrouw zetten, wetende dat een botsing het gevolg zou zijn. “Ik zag dat de vangrail de auto ook niet tot stilstand bracht, dus ik moest wat doen”, zegt hij. “De snelheid was tussen de veertig en vijftig kilometer per uur. Dat durfde ik wel aan, ja, om erger te voorkomen. De auto moest worden gestopt. Ze hing over het stuur, duidelijk niet bij bewustzijn.”

Quote Als je ziet dat iemand in nood is, moet je helpen. Zo simpel is het. En gelukkig liep dit uiteinde­lijk goed af Henry Temmermans

“De auto was eerst aan het slingeren. Dat zag ik in mijn ooghoek”, gaat hij verder. “De auto reed over het gras, ik dacht eerst dat de automobilist een afrit had gemist. Maar al snel zag ik ook dat dat niet het geval was, want de auto reed rechtdoor. Ik kon vanuit mijn raam zien dat de auto onbestuurbaar was, omdat de vrouw over het stuur hing. Dat was naar om te zien.”

“Om de vrouw en andere automobilisten niet verder in gevaar te brengen, gaf ik iets meer gas om voor haar te komen en mijn auto voor haar te stoppen. Het was gelukkig geen grote klap.”

Volledig scherm Beeld van de heldendaad op de Nederlandse snelweg A28. © RTV

Ongeschonden

Gelukkig, zo weet Henry, gaat het met de onfortuinlijke vrouw weer goed. “Ik heb van de politie haar contactgegevens gekregen. Ik ben zondagmorgen met mijn vrouw bij haar in Harderwijk op bezoek geweest. Ja, ze heeft ribben gebroken en dat is pijnlijk, maar ze is zo dankbaar dat ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Dat ze er verder ongeschonden uit is gekomen. Voor mij was het haast vanzelfsprekend, maar ik snap ook wel dat mijn actie tot de verbeelding spreekt.”

De actie leidde er wel toe dat zijn auto moest worden weggesleept, maar dat is het laatste waar hij zich druk om maakt. “Het is een bedrijfsauto, die wordt wel weer opgelapt. Ik heb totaal niet over de consequenties van de botsing nagedacht. Als je ziet dat iemand in nood is, moet je helpen. Zo simpel is het. En gelukkig liep dit uiteindelijk goed af.”

Volledig scherm Henry Temmermans reed een auto klem van een vrouw die onwel was geworden en voorkwam daarmee erger. © Eigen foto

Penning

De heldendaad is ook Pieter van Vollenhove al opgevallen, zo blijkt uit een tweet. Diens naam is verbonden aan de Nederlandse ‘Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning’ die sinds 2012 bestaat en wordt uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor de veiligheid in de samenleving en hier op een bijzondere wijze aan hebben bijgedragen.

