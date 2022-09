Beelden tonen hoe extreemrechtse groepen op de vuist gaan met politie tijdens Europride: 64 tegenbetogers opgepakt

Nederlands gerecht laat topman van Jumbo vrij na verhoor in witwaszaak

De topman van supermarktketen Jumbo is na verhoor in Nederland vrijgelaten. Frits van Eerd werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek. De 58-jarige hoofdverdachte in deze zaak zit nog wel vast, meldt het Openbaar Ministerie.

18 september