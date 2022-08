Beelden tonen hoe ellenlange trein met Russische pantserwagens en tanks richting Krim rijdt

De video werd gemaakt in de buurt van de Krimbrug, die bestaat uit twee parallelle bruggen over de Straat van Kertsj, die het schiereiland de Krim met het Russische vasteland verbinden. De situatie op het eiland, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, is momenteel gespannen. Zo dreigt Oekraïne er al sinds het begin van de oorlog mee de Krimbrug op te blazen. Afgelopen maand was er bovendien opnieuw sprake van verschillende Oekraïense aanvallen, onder meer op Russische munitiedepots. Zo beweerden de autoriteiten begin deze week nog dat er een Oekraïense raketaanval op de Krim zou hebben plaatsgevonden.