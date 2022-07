Beelden tonen hoe duizenden manifestanten residentie president Sri Lanka bestormen en zwembad induiken: premier bereid op te stappen

LIVE. Team van twintig artsen probeerde Japanse ex-pre­mier Shinzo Abe (67) nog urenlang te redden

De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe (67) is overleden nadat hij vrijdag werd neergeschoten tijdens een speech in de stad Nara, in het westen van Japan. De politicus werd geraakt in zijn linkerborst en in zijn nek. Een team van twintig artsen heeft nog urenlang geprobeerd Abe te redden, maar hij overleed in het ziekenhuis. Tetsuya Yamagami, een 41-jarige werkloze, werd opgepakt. Hij heeft de moord intussen bekend.

