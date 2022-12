Beelden tonen hoe drone-aanval inslaat op Russisch vliegveld

Door “een drone-aanval in de buurt van het vliegveld van Koersk heeft een olie-opslagtank vuur gevat. De drones werden onderschept, maar brokstukken vielen en explodeerden op de vliegvelden, voegde het ministerie eraan toe.

Koersk ligt niet ver van de grens met Oekraïne. Volgens Russische autoriteiten neemt Oekraïne de regio vaak onder het vuur met beschietingen, maar Kiev ontkent dit ten stelligste.

Aanvallen vlakbij Moskou

Ook maandag waren er zware ontploffingen op twee Russische militaire vliegvelden, op honderden kilometers van de grens met Oekraïne. Ondanks de luchtafweer raakten de drones dus in de buurt van Moskou, dit is zeer opmerkelijk. Kiev heeft de aanvallen officieel niet bevestigd, maar een anonieme regeringsbron zei aan The New York Times dat de Oekraïense strijdkrachten inderdaad de bases hebben aangevallen.

Volgens militair expert Mick Ryan, oud-majoor in het Australische leger, hebben de Oekraïense aanvallen een strategische impact op de oorlog. Een vraag is hoe de projectielen zo ver hebben kunnen komen in het toch door luchtafweer afgegrendelde Rusland. Volgens Ryan lijkt het erop dat de Oekraïners voor deze aanval ‘oude’ drones uit de Sovjettijd hebben aangepast en gemoderniseerd. Een aantal van deze zogenoemde TU-141’s zouden een reikwijdte hebben van 1.000 kilometer, meer dan genoeg om de basis Engels-2 te halen. Volgens andere experts zouden de Oekraïners ook buitgemaakte Russische vliegtuigtransmitters hebben gebruikt op deze wapens om de Russische luchtafweer te misleiden.

Proactieve stappen

Belangrijkste implicatie van de aanval is dat Oekraïne duidelijk heeft besloten tot meer proactieve stappen om te voorkomen dat Russische aanvallen op de burgers en infrastructuur kunnen worden uitgevoerd, aldus Mick Ryan. Bijzonder is deze keer ook dat de Oekraïners zich wagen aan een luchtmachtbasis die als een van de best beveiligde ter wereld bekend staat. De aanval mag dan gedeeltelijk mislukt zijn, volgens de Russen, maar fragmenten van de Oekraïense drones hebben zeker Russische vliegtuigen beschadigd. Moskou sprak niet voor niets van ‘een terreuraanval’.

“Het vermogen van de strijdkrachten van Oekraïne om militaire doelen diep in het grondgebied van Rusland te raken, heeft een zeer symbolische en belangrijke betekenis”, schreef ook de Oekraïense militaire analist Serhiy Zgurets op de website van Espreso TV.

Volledig scherm Drone-aanval op Russische luchthaven. © AP