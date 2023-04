Beelden tonen hoe dealers tussen zonnebadende toeristen op strand in Mallorca wegvluchten na spectaculaire achtervolging op zee

UPDATE Eerste Belgen geëvacu­eerd uit Soedan, onder hen ook neergescho­ten EU-ambtenaar

Meer dan honderd Fransen en mensen met andere nationaliteiten zijn na hun evacuatie in Djibouti geland, zo is zondag uit eensluidende bronnen vernomen. Een honderdtal anderen zijn onderweg. Bij verschillende evacuatie-operaties in Soedan worden ook Belgen geëvacueerd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zondag via Twitter. In het Afrikaans land, waar vorige week een gewapend conflict losbarstte, bevinden zich nog 42 landgenoten. Ook Nederland, VS en Frankrijk zijn hun burgers en diplomatiek personeel aan het evacueren.