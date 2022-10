Beelden tonen hoe Chinese arbeiders vluchten voor strenge coronamaatregelen in grootste iPhone-fabriek ter wereld: “Het was totale chaos”

Tal van werknemers zijn dit weekend gevlucht uit de Foxconn-fabriek in de Chinese stad Zhenghou - dat is de grootste iPhone-fabriek ter wereld. China blijft halsstarrig vasthouden aan een zeer streng zero-Covid-beleid en blijkbaar leidde een recente corona-uitbraak in de fabriek van Foxconn al snel tot extreem slechte leefomstandigheden voor de vele werknemers die er werken en wonen. Beelden op sociale media tonen hoe personeelsleden dit weekend te voet wegliepen, gepakt en gezakt. “Een ware exodus”, klinkt het bij getuigen.

Het Taiwanese bedrijf Foxconn is ‘s werelds grootste producent van computeronderdelen en ook de belangrijkste fabrikant van de iPhones van Apple. De fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhengzhou is de grootste leverancier van iPhone ter wereld. In de Chinese fabriek worden iPhone-onderdelen manueel ineengezet en daarna geëxporteerd.

Strenge coronamaatregelen

De fabriek in Zhengzhou, waar zomaar even 200.000 mensen werken die ook op het fabrieksterrein wonen, werd begin deze maand getroffen door een corona-uitbraak. Het ging nog om relatief weinig gevallen, maar de directie trof meteen strenge maatregelen.

Mensen met koffers en zakken verlaten de Foxconn-fabriek in Zhengzhou.

Verschillende personeelsleden getuigen bij ‘The Financial Times’ dat de situatie in de fabriek steeds slechter en moeilijker werd naarmate Covid zich verder begon te verspreiden. Zo klagen ze onder meer dat arbeiders in hun slaapzalen worden opgesloten om daar in quarantaine te moeten zitten, en dat anderen in zware omstandigheden worden verplicht om verder te werken. Het bedrijf probeert immers de gaten op te vangen door andere werknemers verplicht meer of langere shiften te laten draaien. Daarnaast zouden er ernstige problemen zijn ontstaan met de voedselvoorziening in het enorme complex.

De slechte leefomstandigheden en de vrees om ook in quarantaine te belanden, leidden ertoe dat dit weekend heel wat mensen besloten te vluchten. Hoeveel is niet meteen duidelijk. “Veel”, klinkt het.

Getuigenissen

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe werknemers over hekkens klimmen en met koffers over velden lopen in een poging het fabrieksterrein te verlaten. Ze hebben bij wat ze konden pakken en mee kunnen dragen te voet. “Het was totale chaos in de slaapzalen”, getuigt een 22-jarige werknemer met de achternaam Xia. “We sprongen daarna over een plastieken hek en nog een metalen hek om van het terrein te geraken.” De vluchters trekken veelal terug naar waar ze oorspronkelijk vandaan komen: dorpen en voorsteden rond Zhengzhou, soms honderden kilometers ver.

Ene Yuan getuigt ook, bij ‘Reuters’: “Sinds 14 oktober werden we opgesloten. We moesten eindeloos veel PCR-tests doen en de hele tijd maskers dragen. We kregen traditionele Chinese medicijnen. Van zodra iemand aan de productielijn positief of mogelijk positief was, werden ze weggeroepen in het midden van hun werk, terwijl de rest bleef voortwerken. Als die mensen de volgende dag dan niet meer kwamen opdagen, dan betekende het dat ze waren weggebracht.” Volgens Yuan zouden er zeker 20.000 mensen ter plaatse in quarantaine zijn gezet, maar hij wist niet hoeveel daarvan ook echt besmet waren. Het management gaf die informatie niet vrij.

“Ik ga nooit meer terug naar Foxconn”, zegt een werknemer met de achternaam Xu aan ‘The Financial Times’. Hij brak zondag rond 2 uur ‘s nachts samen met vier vrienden uit. “Ze kennen daar geen menselijkheid”, zegt hij. De vijf vrienden moeten in totaal meer dan 200 kilometer wandelen voor ze thuis aankomen. Uit posts op sociale media blijkt dat locals hier en daar langs wegen water en voedsel hebben neergezet voor de personeelsleden, met een bordje erbij: “Voor Foxconn-werknemers die naar huis terugkeren”.

“Beterschap op komst”

Het stadsbestuur van Zhenghzou deelde intussen mee dat Foxconn belooft om de leef- en werkomstandigheden te verbeteren van alle arbeiders die willen blijven. Niemand zou tegengehouden worden als ze toch willen vertrekken, klinkt het. Wel wordt gevraagd om in dat geval één van de ‘officiële bussen’ te nemen die nu speciaal in samenwerking met de lokale overheden worden ingelegd om mensen rechtstreeks naar quarantainevoorzieningen elders te brengen. Mensen die vertrokken zijn maar graag willen terugkeren, kunnen worden opgepikt door een speciaal georganiseerde retourservice.

Foxconn heeft ook nog laten weten dat het lokaal bestuur hen toestaat de kantines in de fabriek weer te heropenen. Eerder werden die gesloten als coronamaatregel. Iedereen moest eten in zijn eigen slaapvertrek.

De dorpen en steden in de regio hebben inderhaast plannen opgesteld om om te gaan met de terugkomst van de arbeidsmigranten. Er is vrees dat de Foxconn-personeelsleden het coronavirus doorheen de regio zullen verspreiden. Volgens een ‘BBC’-correspondent in China zouden sommige vluchters onderweg zijn tegengehouden door de autoriteiten, waarop ze langs de kant van de weg al werden ‘ontsmet’. Vrachtwagenchauffeurs die onderweg enkele werknemers hadden opgepikt, zouden intussen al mee met hun passagiers ergens in quarantaine zijn gestopt.

Gevolgen voor Apple

De gebeurtenissen tonen opnieuw de sociale en economische kosten die het strenge zero-Covid-beleid in China met zich meedraagt. Maar president Xi Jinping liet onlangs nog verstaan dat China zijn zero-Covid-beleid niet zou versoepelen. De Chinese bevolking is nochtans moegetergd door de herhaaldelijke beperkingen en ook de Chinese economie lijdt hieronder.

De belangrijkste beursgenoteerde tak van Foxconn daalde vandaag het sterkst in drie weken (-2,4 procent), zo schrijft ‘Bloomberg’. Volgens onder meer ‘Reuters’ kan de corona-uitbraak in de fabriek van Foxconn in Zhenzhou ook flinke gevolgen hebben voor Apple. Door de vlucht van het personeel kan nu minder lang geproduceerd worden in de fabriek. In november zouden daarom tot wel een derde minder van de smartphones kunnen worden gemaakt, zeggen ingewijden tegen het persbureau. Foxconn probeert ondertussen de schade voor de productie te beperken door meer iPhones te laten maken in een fabriek in Shenzhen.

Foxconn zet 70 procent van alle iPhones wereldwijd in elkaar. Het maken van de smartphones van Apple is goed voor net iets minder dan de helft van de omzet van het Taiwanese bedrijf.

