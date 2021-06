Beelden tonen hoe brutale dief as van overleden moeder steelt: “Hij had een missie”

Hoofd van de grootste familie ter wereld overleden in India

13:24 De 76-jarige Ziona Chana, oftewel het hoofd van de grootste familie ter wereld, is overleden in de Indiase staat Mizoram. De man laat maar liefst 38 vrouwen, 94 kinderen, 33 kleinkinderen en een achterkleinkind na. Chana was de leider van een religieuze sekte die gelooft in polygamie, een praktijk waarbij iemand met meerdere personen trouwt. De man leed aan diabetes en hoge bloeddruk, wat de oorzaak van zijn overlijden zou zijn geweest.