Beelden tonen hoe brandweerman, die op dat moment niet aan het werk is, vrouw uit brandend voertuig redt na zwaar ongeluk

In de Amerikaanse staat Connecticut is de brandweer opgeroepen voor een zwaar auto-ongeluk. Op bovenstaande beelden is te zien hoe een vrouw tegen een boom is gecrasht en haar auto in lichterlaaie staat. Nog voor de brandweer arriveert, rijdt Nick Perri toevallig langs het ongeval. De brandweerman, die op dat moment buiten dienst is, aarzelt niet en schiet de vrouw te hulp. Zonder uitrusting slaagt hij erin de zwaargewonde vrouw uit het wrak te bevrijden.