Beelden tonen hoe boze boeren door afzetting breken bij huis Nederlandse minister: “Agenten moesten kiezen voor eigen veiligheid”

Het is de tweede dag op rij dat boeren betogen tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister. Dinsdagavond duwden boze boeren een politieauto opzij waarna zo’n 40 à 50 tractoren de straat konden inrijden. De situatie bij het huis van de minister was zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen, meldt de politie Gelderland. Ze konden daardoor niet direct ingrijpen toen boeren door een afzetting van de politie wisten te breken.

Volgens de Nederlandse politie zijn bij de actie “duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank (mesttank, red. ) geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners”, schrijft de politie op Twitter. De politie wil degenen die betrokken waren bij de vernielingen opsporen. “De openbare orde is verstoord en er zijn vernielingen gepleegd. Ook is er de nodige afval gestort.”

“Ze gaan echt over grenzen heen”, verklaarde politiechef Willem Woelders gisteravond in de talkshow Op1. “Dit is gewoon intimiderend en bedreigend. Wij zullen daartegen optreden. Dat demonstranten voor de woning van minister Van der Wal staan is onacceptabel. Je mag je verhaal doen, maar wat hier is gebeurd is intimiderend.”