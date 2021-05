Beelden tonen hoe bestuurder over voetganger rijdt op Champs-Élysées, wagen in achteruit zet en nog eens op man inrijdt

Een woordenwisseling tussen twee mannen is compleet uit de hand gelopen op de Champs-Élysées in Parijs. Beelden die door getuigen gemaakt werden, tonen hoe de bestuurder van een wagen over een voetganger heen rijdt, stopt en de man vervolgens achterwaarts een tweede keer aanrijdt. Die laatste zou het er als bij wonder levend vanaf hebben gebracht.