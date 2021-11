Beelden tonen hoe bende van wel 80 gemaskerde dieven luxewinkel plundert in San Francisco

Reisbeper­kin­gen en rantsoene­ring van brandstof na overstro­min­gen in West-Canada

In het westen van Canada, dat afgelopen week getroffen werd door hevige regenval met zware overstromingen als gevolg, mag de bevolking nog slechts in beperkte mate diesel en benzine tanken. Aanleiding is de moeilijke bevoorrading in de overstroomde gebieden.

20 november