Beelden tonen hoe BBC-journalist live op televisie moet schuilen voor explosies in Kiev

In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, hebben ter hoogte van het district Sjevtsjenkivsky verschillende explosies plaatsgevonden. Ook BBC-journalist Hugo Bachega wordt tijdens zijn live verslaggeving verrast door de luide knallen. Op televisie is te zien hoe Hugo eerst achter zich kijkt om te zien wat er aan de hand is, maar bij een grote explosie meteen wegduikt. De verbinding wordt snel verbroken, niet veel later meldt BBC dat de correspondent en cameraploeg erin zijn geslaagd om te schuilen in een bunker.