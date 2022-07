Beelden tonen het exacte moment waarop publiek schoten hoort tijdens parade

Palestij­nen boos en familie ontzet door conclusies onderzoek naar dood Shireen Abu Akleh

De Palestijnse autoriteiten hebben maandag kritiek geuit op wat zij “een poging om de waarheid te verbergen” over de dood van de Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh noemen. Eerder had Amerikaans onderzoek geconcludeerd dat ze waarschijnlijk het slachtoffer was van Israëlisch vuur, maar dat de oorsprong van de kogel niet definitief te achterhalen is. De familie van de journaliste reageert ‘ontzet’ op de conclusies.

19:53