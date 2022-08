Beelden tonen gat in dak van gebouw met brandstof en radioactief afval kerncentrale Zaporizja

Nog 20-tal asielzoe­kers slapen buiten bij Nederlands aanmeldcen­trum Ter Apel

Voor bijna vijfhonderd mensen die verbleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, in de Nederlandse provincie Groningen, is in de nacht van zondag op maandag een onderkomen gevonden. Dat meldt het Nederlandse Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag.

10:54