Beelden tonen gasexplosie in Jordaanse havenstad Akaba: “We roken gas, we waren aan het stikken”

Beelden tonen minitorna­do in Zeeuwse Zierikzee: één dode, negen gewonden en veel beschadig­de huizen

Een 73-jarige vrouw uit Wassenaar in Zuid-Holland is om het leven gekomen na de minitornado in Zierikzee, een Zeeuws stadje op Schouwen-Duiveland dat ook bij Belgen geliefd is. De toeriste kreeg een dakpan op haar hoofd en overleed ter plaatse. Negen mensen raakten gewond. Buurtbewoners spreken van een “oorlogsgebied”. Minimaal honderd huurhuizen zijn beschadigd, waarvan sommige onbewoonbaar zijn.

27 juni