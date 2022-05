Beelden tonen erbarmelijke omstandigheden in staalfabriek Marioepol, VN bevestigt dat evacuatie bezig is

Oud-kolonel Housen: “Wanneer Marioepol écht valt, is dat een dubbele overwin­ning voor de Russen”

Rusland is met het langverwachte offensief in het oosten van het land begonnen. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky maandagavond gezegd. Ook oud-kolonel Roger Housen verwacht dat de aanvallen in het oosten de komende dagen in alle hevigheid zullen losbarsten. Ondertussen wordt in Marioepol gevochten tot de laatste snik.

19 april