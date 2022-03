Beelden tonen enorme explosies en ravage in Dnipro, minstens 1 dode

Volgens defensie-ex­pert Sven Biscop lijkt eindspel ingezet: “Rusland is op zoek naar uitweg”

Is het einde van de oorlog in Oekraïne in zicht? De eisen die de Russische president Vladimir Poetin op tafel heeft gelegd om het conflict stop te zetten, zijn alleszins minimaal. Bovendien wordt er vandaag voor de allereerste keer onderhandeld op een serieus diplomatiek niveau, wanneer de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zijn Russische collega ontmoet. Dat betekent niét dat de gevechten morgen ophouden. “Maar”, zegt defensie-expert Sven Biscop, “het zou kunnen dat het eindspel is ingezet.”

10 maart