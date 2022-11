Beelden tonen eerdere aanvaring schutter Colorado met politie: “Als ze trekker overhalen, blaas ik het hier op”

Saoedi-Ara­bië ontkent bericht over verhoging olieproduc­tie in ruil voor immuniteit kroonprins

Saoedi-Arabië ontkent een bericht van zakenkrant ‘The Wall Street Journal’ dat oliekartel OPEC bij de vergadering in december de olieproductie met een half miljoen vaten per dag kan gaan verhogen. Volgens de Saoedische energieminister Abdulaziz bin Salman wordt er momenteel niet gesproken over een productieverhoging binnen het kartel. De olieprijzen lieten flinke beweging zien door de berichten. De olieproductieverhoging zou een beloning zijn in ruil voor gerechtelijke immuniteit van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in de VS.

21 november