Beelden tonen droneaanval VS op IS-K: twee leden komen om

Tienduizen­den demonstre­ren in Frankrijk tegen coronare­gels, ook duizenden manifestan­ten in Berlijn

28 augustus Verspreid over Frankrijk hebben zaterdag weer tienduizenden mensen actiegevoerd tegen de gezondheidspas. Het gaat om het zevende weekend op rij van protesten tegen het bewijs dat is ingevoerd wegens de coronapandemie. Ook in Berlijn gingen enkele duizenden de straat op om te protesteren tegen de beperkingen die in het dagelijks leven gelden, zoals de verplichting om mondmaskers te dragen.