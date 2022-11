Beelden tonen doffe ellende en grote zoekacties: nu al 268 doden op Java na aardbeving, nog altijd 150-tal mensen vermist

China Rellen in grootste iPhone-fa­briek ter wereld: “Foxconn behandelt mensen nooit als mensen”

Honderden werknemers van de grootste iPhone-fabriek in de Chinese stad Zhengzhou zijn in botsing gekomen met beveiligingspersoneel. Beelden op Chinese sociale media tonen volgens persbureau Bloomberg aan dat de spanningen over de strenge coronamaatregelen in de fabriek, die bijna een maand geleden werden ingevoerd, hoog zijn opgelopen.

