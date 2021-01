Beelden tonen chaos in Capitool: Trumpaanhangers bezetten spreekgestoelte - beveiliging trekt wapens

Er heerst chaos in het Amerikaanse Capitool in Washington DC, waar zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat vergaderen. Aanhangers van president Donald Trump zijn het gebouw binnengedrongen en eisen dat het Congres de uitslag van de presidentsverkiezingen van november niet bekrachtigt. Onder meer vicepresident Mike Pence is geëvacueerd en parlementsleden hebben zich overal verschanst. Het gebouw is in lockdown. Beelden van binnen tonen hoe beveiligingsagenten met getrokken wapens de betogers buiten proberen te houden en demonstranten op het spreekgestoelte van de voorzitter kruipen.