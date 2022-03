Beelden laten zien hoe burgemeester van bezette stad door tiental Russen wordt ontvoerd: “Hij wilde niet meewerken met vijand”

Wie is Vladimir Poetin? Deel 1: De kleinzoon van de kok van Stalin die luitenant-kolonel bij de KGB werd. “Al onze hoop is nu op hem gevestigd”

Een nakomertje, verwend en vertroeteld door zijn moeder en geslagen door zijn vader. Een lastpak op school en een vechtersbaas op straat. Een dromer die, in de ban van een propagandafilm, KGB-spion wil worden en met ijzeren discipline en studie-ijver in de nadagen van het communisme in de DDR belandt en de overrompelde ineenstorting van de grote Sovjet-Unie op de eerste rij beleeft. Dáár ontkiemt de toekomst van Vladimir Poetin (69), president van Rusland en nu het Kwade Genius dat Kiev in brand steekt - nota bene de stad waar hij op huwelijksreis ging.

