Bedrog met bezetting op intensieve: Duitse ziekenhuizen manipuleerden bezettingsgraad

Een rapport van de Federale Rekenkamer (BRH) onthult een van de grootste schandalen tijdens de coronapandemie in Duitsland. Duitse ziekenhuizen manipuleerden de bezettingsgraad op intensieve zorg, zodat ze financiële steun van de overheid zouden krijgen. De federale regering was naar verluidt al maanden op de hoogte van de fraude, maar hield het geheim. Dat bericht de Duitse nieuwswebsite Bild.

Bondskanselier Angela Merkel waarschuwt in oktober vorig jaar dat “het gezondheidssysteem binnen enkele weken zijn grenzen zou kunnen bereiken. “De Vereniging van IC-artsen (DIVI) heeft zojuist gewezen op de verslechterende situatie”, luidde het toen. Amper een week later waarschuwt ook minister van Volksgezondheid Jens Spahn dat “het te laat is als de IC-afdelingen vol liggen met coronapatiënten.”

Midden november treedt de nieuwe wet rond de ziekenhuisfinanciering in werking. Voorwaarde: er gaat enkel geld naar de ziekenhuizen als minder dan 25 procent van de IC-bedden vrij is. Bild meldt niet veel later op basis van verschillende bronnen dat het aantal vrije IC-bedden hoger ligt en de alarmerende berichten over een tekort overdreven zijn.

Melding

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van Sciensano, neemt in januari contact op met het ministerie van Volksgezondheid. Het vermoedt “dat sommige ziekenhuizen meer ingenomen IC-bedden rapporteerden dan in werkelijkheid het geval was”. Dat blijkt naar verluidt uit “verschillende telefoontjes en talloze e-mails”. De situatie kan niet meer exact ingeschat worden, zo waarschuwt het RKI.

Enkele maanden later, in april, zegt Merkel dat “de artsen op IC de ene na de andere oproep tot hulp doen”. Nu duikt de vraag op hoe dramatisch de situatie werkelijk was in de Duitse ziekenhuizen, zo schrijft Bild. “Wat wist de kanselier van de gigantische manipulatie die de RKI had gemeld?” In alle ziekenhuizen, behalve in Schleswig-Holstein, was minder dan 25 procent van de IC-bedden vrij op 7 juni dit jaar. Dat blijkt uit een grafiek van BILD op basis van gegevens uit het DIVI-Intensivregister.

Reactie overheid

Het federale ministerie van Volksgezondheid zegt dat het RKI er op had gewezen dat “de vrees niet met gegevens of analyses kon onderbouwd worden”. Ondanks de “concrete informatie” uit de brief van het RKI “waren er geen betrouwbare bevindingen die aantoonden dat het aantal gerapporteerde ingenomen IC-bedden hoger lag dan in werkelijkheid het geval was”.

Ook verklaart het federale ministerie van Volksgezondheid dat het “in het kader van de vrees van het RKI direct actie heeft ondernomen om de mogelijke situatie op verschillende niveaus tegen te gaan.” De minister van Volksgezondheid “werd op de hoogte gebracht van mogelijke tegenstrijdigheden in de rapporten.” Een regeringswoordvoerder van de Kanselarij vertelde aan Bild echter dat het “geen kennis” had van bedrog met de bezettingsgraad op intensieve zorg.