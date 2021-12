Bedrijven haalden in 2021 voor recordbedrag aan geld op

“De enige zekerheid die obligaties nu bieden, is de zekerheid om koopkracht te verliezen”: onze geldex­perts geven beursad­vies voor 2022

Een nieuw jaar klopt aan de deur, en daarmee ook een nieuw beursjaar. Wat de beurzen in 2022 zullen doen, is nog koffiedik kijken, maar onze geldexperts maakten voor ons al een overzicht op van wat ze verwachten én wat ze onze lezers aanraden om best te doen. “Kies voor Europese bedrijven met de wind in de rug”, “Leg een lijstje aan van aandelen die je zeker in je portefeuille wil”, “Ga niet voor kortetermijnbeleggingen maar denk op lange termijn” ... Geert Noels, Pascal Paepen en Véronique Goossens geven hun beste advies.

10:26